Em meio à polêmica dos celulares, vereadores elegem comissões permanentes em Colorado

Os vereadores se reuniram nesta semana para eleger os membros das comissões permanentes para o biênio 2019/2020 no Legislativo de Colorado do Oeste.

A eleição acontece em meio à polêmica que gerou a reportagem do Extra de Rondônia a respeito dos gastos com 13 celulares para os parlamentares, pagos com verba do contribuinte (leia AQUI).

De acordo com nota enviada pela assessoria do Legislativo, as comissões são órgãos técnicos compostos por três parlamentares, que têm como finalidade examinar matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a mesma, ou de proceder estudos sobre assuntos de natureza essencial ou, ainda, de investigar fatos determinados de interesse da administração.

Sob a batuta do presidente Gercino Garcia (PMN), as comissões ficaram assim definidas:

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO: Claudair da Silva (presidente), Ronaldo Rodrigues (vice-presidente), Evandro Guimarães Prudente (membro).

FINANÇAS E ORÇAMENTO: Rudi Romeu Naue (presidente), Martinho de Souza Rodrigues (vice-presidente), Natálio Silva dos Santos (membro).

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: Fábio da Silva Souza (presidente), Marta Barkauskas Dias (vice-presidente), Ataíde Ribeiro Gonçalves (membro).

EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA: Claudair da Silva (presidente), Evandro Guimarães Prudente (vice-presidente), Moacir Rodrigues de Souza (membro).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação