O deputado estadual Eyder Brasil, líder do governo na Assembleia Legislativa, participou da inauguração do Ambulatório de Trauma Ortopédico (ATO), que visa diminuir o fluxo de pacientes internados no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II.

O ambulatório funcionará todos os dias e contará com o quadro de enfermeiros, técnicos de gesso, técnicos de enfermagem e ortopedistas, além de todo o atendimento de baixa e média complexidade.

“Em menos de um mês, a saúde do Estado de Rondônia, recebeu dois benefícios. Primeiro, na transferência dos pacientes que estavam sendo atendidos na garagem do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II. Hoje, estes pacientes estão em leitos de hospitais particulares. Em segundo, a inauguração do ambulatório de trauma ortopédico, no Hospital de Base”, disse o parlamentar.

O coordenador do ATO, João Gangussu, explicou que a porta de entrada destes pacientes será no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, comprovando a fratura, a vítima é imediatamente encaminhada para o ambulatório, onde será realizado os procedimentos.

“Antes, os pacientes que tivesse apenas com um dedo fraturado, sem a necessidade de cirurgia ficava aguardando horas e horas até ser atendido. Com a inauguração do ambulatório, o pacientes serão atendidos de forma rápida, e o melhor, acompanhado”, frisou o coordenador.

O secretário de saúde, Fernando Máximo, reiterou que a alternativa encontrada é desafogar o fluxo de pacientes que diariamente superlotavam o pronto socorro. “Vamos trabalhando para mantê-lo assim, levando a dignidade e respeito aos pacientes e servidores. Ainda faremos muito mais”, concluiu.