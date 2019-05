Um grupo de atletas do município de Parecis, região da Zona da Mata de Rondônia, representarão a bandeira do Estado neste domingo, 26, na 4ª Meia Maratona do Cioapaer, na cidade de Várzea Grande MT.

O Evento esportivo pelo Centro Integrado de Operações Aéreas da Secretária de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (CIOAPER/SESP, deve reunir mais de 1500 atletas de todo o país.

Rondônia terá cinco representantes na competição, todos na categoria de 7 km, sendo estes: Marciley de Carvalho, 44 anos, Lutero Rosa, 38, Laurindo Ferreira, 33 anos, e as mais novas promessas do atletismo, Sergio Menezes, de 18 anos, número 1 do ranking norte e nordeste nos 1300 metros, no Campeonato Brasileiro de Atletismo de atletismo, e caçula da turma Sandra Amorim, de 16 anos, que vem sendo destaque nas competições nacional de atletismo.

A largada começa às 06h00 para todos os percursos, 21 km, 12 km, 07 km, ambas em pelotão único, para ambos os sexos, com exceção dos portadores especiais cuja largada, será cinco minutos antes.