Os amigos e familiares de Sandya Ribeiro Belém de 21 anos, estão organizando um jantar beneficente para arrecadar dinheiro e custear seu tratamento.

Isso porque no ano de 2015, Sandya sofreu um grave acidente de moto e com o impacto da colisão foi arremessada para longe do veiculo quebrando a estrutura óssea da cabeça do lado direito e trincando o lado esquerdo. Por ter ficado cerca de 40 minutos sem respirar e com hemorragia cerebral está tendo que se locomover com cadeira de rodas.

O evento acontecerá no dia 01 de junho, no Caipirão São Cristovão. Na ocasião será servida macarronada caseira pelo valor de R$ 20,00.

Para mais informações ou adquirir o seu convite ir até a Vaccari Caminhões ou entrar em contato através do telefone (69) 9 8463-2706.