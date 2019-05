Visitas técnicas, palestras e mesas redondas vão movimentar o 2º Fórum de Arquitetura e Civil da Unesc (FAC). O evento acontece na terça-feira 28, na unidade de Cacoal.

Logo pela manhã, os participantes farão uma visita técnica à construção do Amaris, um edifício residencial que está sendo construído no centro da cidade. As visitas serão divididas em dois grupos, às 10h e às 11h. As inscrições para as visitas técnicas podem ser feitas no hall de entrada da Unesc.

“Devido ao sucesso do primeiro FAC, nós optamos por fazer desta atividade algo regular no nosso calendário, tanto dos cursos de engenharia, como de arquitetura. É um evento que se tornou uma oportunidade para os nossos acadêmicos e egressos apresentarem as pesquisas que são feitas, compartilhando conhecimento. Por isso fica o nosso convite, a toda comunidade, para prestigiar esse evento e as pesquisas que os nossos acadêmicos e egressos tem desenvolvido”, enfatiza a coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo, Jamille Coelho.

Na parte da tarde, a programação é voltada às duas palestras que serão ministradas no auditório da Unesc. Uma das palestras aborda a “Legislação e Vida Profissional” e será ministrada pelos servidores públicos Alyne Karlla Matuda, fiscal de obras, Maria José B. S. Mendonça, assistente administrativo, e Rodrigo Selhorst, arquiteto e urbanista da Prefeitura Municipal de Cacoal e docente da Unesc.

A segunda palestra será ministrada pelo Engenheiro Civil formado pela Unesc, Henrique Pimenta, com o tema “Building Information System (BIM) aplicado às instalações prediais.

Henrique Pimenta também é engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro projetista, docente em cursos de engenharia civil e gerente da 4º Usina de CBUQ, em Rolim de Moura.

Já o período noturno, a partir das 19h, será marcado pela realização de mesas redondas com egressos da Unesc. Entre os participantes estão os engenheiros civis Alessandra Rogus, Lenner Biavatti, João Victor Gois Freire e Alexandre Seabra, e pelas arquitetas e urbanistas Danielly Alves da Silva e Janisleiny Vigilato Moreira.

Entre os temas das mesas redondas estão intervenções urbanas para o centro de Cacoal e irregularidades fundiárias: diagnóstico e diretrizes para o município de Cacoal.

“É muito importante que os alunos possam ver as possibilidades dentro das pesquisas no meio acadêmico. Isso é o que apresentaremos nas mesas redondas, com egressos dos cursos de engenharia civil e arquitetura e urbanismo apresentando suas pesquisas desenvolvidas ao longo e ao final do curso. Muitos alunos acabam descobrindo que é possível desenvolver conhecimento científico dentro da instituição, a partir das apresentações”, destaca o professor mestre Lucas Machado, coordenador dos cursos de engenharia civil e mecânica da Unesc.