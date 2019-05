O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) intercedeu junto ao Governo do Estado para resolver os constantes problemas enfrentados pelos moradores dos municípios de Corumbiara e Cerejeiras, na região sul de Rondônia.

Especificamente, os problemas são devido à precariedade de pontes que colocam em risco a vida de produtos e intrafegabilidade de estradas vicinais. O assunto foi destaque no Extra de Rondônia desta terça-feira (leia AQUI).

Num vídeo de 2 minutos e 17 segundos, Luizinho, que está em Porto Velho, registrou o compromisso do Coronel Erasmo Meireleis, diretor geral do Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia (DER/RO).

A pedido do parlamentar, Meireles se comprometeu a recuperar, com urgência, duas pontes: uma sobre o rio Corumbiara e outra no rio Meré, na linha 165, Km 33. Esta última, conforme relatos de produtores, está prestes a desabar.

Na programação de ações do DER também constam melhorias nas rodovias estaduais localizadas na terceira eixo, da RO 487, 485, 499, que liga Cerejeiras a Corumbiara, passando pelos distritos de Rondolândia e Alto Guarajús.

Meireles se comprometeu a colocar sua equipe em campo já nesta quarta-feira, 29. “Estamos otimistas porque até agora o governador tem honrado suas palavras”, disse o deputado.

TUBOS DE AÇO

Também, no vídeo, o deputado anunciou a aquisição de 40 tubos de aço que já estão em Rondônia e serão deslocados para os municípios de Vilhena e Colorado do Oeste para atender todas as rodovias estaduais, onde pequenas pontes serão substituídas por obras de forma definitiva, através de bueiros de aço.

“Estamos otimistas porque até agora o governador Marcos Rocha tem honrado suas palavras. Toda a comunidade agradece o empenho do governador e da direção do DER”, finalizou.

>>> VEJA O VÍDEO:

