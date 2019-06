O deputado estadual Chiquinho da EMATER (PSB), visitou neste final de semana o Distrito de Extrema do Abunã, onde se reuniu com autoridades e populares para ouvir e discutir soluções referente as reivindicações de demandas para melhorias da região.

Aproveitando a oportunidade que antecedia a audiência pública, o parlamentar também saudou a presença de todos e destacou a apresentação de pontos cruciais levados pela população para encorpar a pauta a ser efetivada.

Em meio as demandas que escutou dos populares, o deputado Chiquinho da EMATER deu muita ênfase para colocar na pauta a estadualização de linhas de grande fluxo, bem como a reinstalação da Residência do DER e a proposta para que o Estado auxilie com alternativas o transporte escolar que está deficitário na região.

“Sempre ressalto que as estradas da área rural necessitam de boas condições de trafegabilidade, pois isso facilita a vida de quem mora no campo e precisa se deslocar para trabalhar e comercializar o que produz. Outro ponto importante são os nossos alunos que precisam estudar e ir a escola em tempo hábil e, sobretudo com boas condições para que o aprendizado renda melhor. Ouvi atentamente as reivindicações de todos aqui e lutarei para atendê-las quanto a instalação de uma base do DER, aproveitando a estrutura do Governo do Estado para revitalizar as linhas conflitantes de forma ágil e contínua. Além disso, irei batalhar também para que ocorra a estadualização destas linhas da região, bem como buscar junto ao Poder Executivo alternativas para melhorias do transporte escolar dos alunos do Distrito de Extrema do Abunã”, destacou o Chiquinho da Emater.

O parlamentar continua com sua agenda atendendo outras regiões do Estado neste fim de semana para avançar com as demandas da pauta que seguem em ritmo acelerado.