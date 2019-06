Atuando sempre em favor do trabalho da Polícia Militar-RO, o líder do governo, o deputado estadual Eyder Brasil, vem se sensibilizando e reconhecendo os serviços prestados à população, pelo 5° BPM – Batalhão Belmont que trabalha no intuito de garantir a segurança e a manutenção da ordem pública, nas localidades em que se faz presente.

Referência no desenvolvimento do modelo de policiamento ostensivo na capital do estado de Rondônia, além de ser o maior com responsabilidade de policiamento em área territorial no Brasil. O 5° BPM também é destaque na aplicação da filosofia de Polícia Comunitária e comprometimento com os serviços prestados à população. Por tais motivos, o deputado afirma a importância em atender os projetos que tragam melhorias para a atuação da polícia, no tocante a segurança pública.

“Como deputado e também como sargento do exército, me sinto honrado em estar contribuindo com o trabalho do 5° BPM, sendo este, o que mais promove incansavelmente a segurança pública em nosso estado, e em especial na zona leste. Dar condições dignas de trabalho para os nossos policiais militares que estão sempre comprometidos com a comunidade que servem, é uma questão de honra e dignidade”, afirma o deputado.

Para o Major Glauber Souto Comandante do 5º BPM-RO é muito importante ter um representante leal na assembléia e um parceiro nas demandas da área de segurança pública. “Agradecemos todo apoio prestado pelo deputado Eyder ao 5° BPM e a polícia militar no geral. Percebemos o seu envolvimento e a importância em sempre estar atendendo nossas demandas. E estamos entregando em mãos, mais um projeto que contempla a aquisição de material para o serviço especializado de moto patrulhamento – ALFA 5/5° BPM. Somos o único batalhão que desenvolve atividade de moto patrulhamento na capital. Estes São projetos de valorização policial”, finalizou o Major.