Nos últimos dias 10 e 11 deste mês, os deputados estaduais, por meio de suas Comissões Temáticas da Assembleia Legislativa do Estado realizaram as sabatinas dos profissionais indicados pelo governador Coronel Marcos Rocha.

Adeputada estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa (ALE), Rosangela Donadon (PDT) participou de algumas comissões, entre elas da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social para sabatiar a candidata ao cargo de presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (FHEMERON), Ana Carolina Gonzada de Melo.

Rosangela questionou a Melo sobre em quantos municípios do Estado, estão instaladas a FHEMERON e como fica o atendimento as demais cidades que não possuem uma sede do órgão. A profissional foi bem clara em suas respostas, alegando que todas as cidades do Estado contam com o apoio e suporte da fundação e atualmente, existem 21 unidades em funcionamento.

O candidato a diretor do Departamento de Estradas e Rodagens, coronel Erasmo Meireles de Sá também passou pela sabatina dos deputados, para Comissão de Transportes e Obras Públicas.

A deputada Rosangela parabenizou o candidato por ter um amplo currículo de experiência, mas também se mostrou preocupada, uma vez que o coronel veio de outro Estado e não teria conhecimento sobre as estradas e problemáticas de Rondônia.

Meireles revelou que logo de início, quando recebeu o convite, fez questão de buscar conhecer todas as prioridades e demandas das estradas de Rondônia, respondendo também outros questionamentos feitos pela parlamentar, em relação a quantidade de maquinários e também sobre o laboratório de solos. Outros assuntos foram abordados durante a sabatina e Rosangela afirma que o coronel foi eficaz em suas respostas, mostrando conhecimento e total interesse em realizar um bom trabalho.

A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social também sabatinou a diretora da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (AGEVISA), Ana Flora Camargo Gehardt.

Na ocasião, a deputada Rosangela falou sobre a mesa de irmandade com o Departamento do Beni e do Pando (Bolívia), e questionou como a AGEVISA poderia colaborar com o controle de epidemiologia com o país vizinho. A parlamentar disse que Ana foi objetiva e clara em suas respostas, além de destacar outros temas que também foram abordados durante a sabatina.

Na terça-feira 11, durante a última sessão extraordinária, em conjunto, os deputados aprovaram os candidatos apresentados pelo governo.