O atleta vilhenense João Gustavo, conquistou 3 medalhas de ouro, em campeonato estadual de Karatê Nakayama, no município de Colorado do Oeste.

João Gustavo, conquistou as três medalhas nas modalidades: Kata, kumite e Kumite em equipe. A competição aconteceu no Ginásio Municipal de Colorado, entre os dias 8 e 9 de junho e reuniu mais 500 atletas do Estado.

Com apenas 10 anos, João é tricampeão estadual e bicampeão brasileiro de karatê.

O pai do atleta, Gustavo Cotta, disse que o filho tem se dedicado nos treinos, com o sensei Flavio Gomes para o campeonato e agradeceu apoio da escola de inglês Fisk.

“ O objetivo agora do João é se preparar para o Campeonato Brasileiro, no mês de novembro em São Paulo”, pontuou o pai do atleta.