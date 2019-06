O deputado federal Coronel Chrisótomo (PSL-RO), se reuniu na quinta-feira 13, com o secretário de previdência, Leonardo Rolim, para discutir sobre a contratação e distribuição de médicos peritos para o Estado de Rondônia.

De acordo com dados da secretaria de previdência apresentados ao parlamentar, Rondônia conta hoje com 20 médicos peritos distribuídos entre os municípios de Alta Floresta, Cacoal, Jaru, Ouro Preto D’Oeste, Porto Velho e Rolim de Moura.

“Verificando a distribuição desses profissionais, é possível observar que o atendimento está concentrado em uma região e de uma forma equivocada. Municípios como Ariquemes e Ji-Paraná que estão entre os maiores do Estado não contam com esse atendimento. A minha solicitação aqui, além da contratação de novos médicos peritos, é para que a secretaria realize uma melhor distribuição desses peritos para atender a demanda de uma forma mais eficaz”, apontou o deputado.

Segundo Leonardo Rolim, a defasagem de profissionais só será solucionada com a realização de um concurso público, no entanto admitiu que a distribuição de profissionais deve ser realizada com maior eficácia.

“Nós vamos analisar a possibilidade de realocação de médicos para Ji-Paraná e Ariquemes e também trazer alguns peritos para que em um curto prazo possamos reduzir o tempo de espera, objetivando o atendimento eficaz e a necessidade da população em relação à perícia médica do INSS”, informou o secretário.

Leonardo Rolim informou ainda que os municípios de Guajará Mirim e Vilhena serão atendidos com profissionais de outros Estados. “Estamos trabalhando com uma escala de 15 dias enquanto não solucionamos esse problema de forma efetiva. Ou seja, um profissional fica 15 dias atendendo as agendas e outros 15 dias outro profissional cobre os atendimentos”, concluiu o secretário.