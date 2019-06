O deputado Chiquinho da Emater (PSB) a convite do parlamentar Marcelo Cruz (PTB) participou da cerimônia gospel em comemoração ao Dia do Evangélico, no parque da cidade ao lado do Porto Velho Shopping. O evento contou com apresentação de bandas gospel e pregação.

Além dos fieis, estiveram presentes várias autoridades contemplando o evento que disponibilizou em seu cronograma ações sociais como: corte de cabelo, emissão de documentos, exames de DST/ AIDS, orientação do corpo de bombeiros, cadastro no Sine, carreta da Defensoria Pública, exames sanguíneo, distribuição de mudas, inclusão em Programas Sociais, serviço oftalmológico, orientações do Detran, Pedicure/Manicure, dentre outros serviços.

De acordo com Chiquinho da Emater a experiência de participar do evento foi gratificante. “Sinto-me agraciado por fazer parte da comemoração do Dia do Evangélico, estão todos de parabéns pela realização desta grande cerimônia. Achei fenomenal a eficácia dos programas sociais oferecidos aos participantes e tenho a convicção de que os contemplados, além dos demais envolvidos saíram satisfeitos. Aproveito para agradecer mais uma vez o convite do deputado Marcelo Cruz para participar deste grande celebração”, finalizou.