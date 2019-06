Nesta terça-feira, 25, chegará ao Brasil uma intensa onda de frio polar.

A temperatura despenca, primeiro no Rio Grande do Sul e, nos dias seguintes, em Santa Catarina e no Paraná.

Em parte do Sul da Região Norte poderá ser observado uma leve friagem entre quarta-feira (26) à noite e na quinta-feira (27) pela madrugada, informa o meteorologista Daniel Panobianco ao Extra de Rondônia.

O frio não conseguirá chegar em Vilhena com alta intensidade devido a um forte bloqueio atmosférico causado por uma intensa massa de ar seco no centro da América do Sul. No entanto, poderá ocorrer um leve resfriamento

De acordo com o site “Clima Tempo”, a previsão é que já nesta quarta-feira os termômetros marquem mínimas de 18° C, com a mesma temperatura na quinta-feira, mas caia na sexta-feira, com 17° C.

No início de junho, Vilhena sentiu os efeitos da quarta friagem do ano (leia AQUI).