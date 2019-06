Seguem abertas as inscrições para o vestibular agendado da Unesc, com ingresso no segundo semestre de 2019. O início das aulas está previsto para o dia 22 de julho.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet ou pela secretaria acadêmica de cada uma nas unidades da Unesc de Cacoal, Vilhena ou Porto Velho.

No vestibular agendado, de acordo com o cronograma disponível no ato da inscrição, o candidato pode escolher o dia e a hora que quer fazer a prova, em um espaço preparado, climatizadoe com gabinetes individuais.

A divulgação da nota obtida pelos candidatos na prova acontece quase de forma imediata. Em menos de uma hora, após a realização do vestibular agendado, o candidato pode conferir o resultado.

NOTA DO ENEM

O candidato também pode ingressar na Unesc através da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A nota mínima para optar pela inscrição é de 200 pontos. O aproveitamento das notas é por equivalência.

Para isso, no ato da inscrição, basta anexar uma cópia simples, acompanhada do original ou cópia autenticada, do Boletim de Desempenho Individual Enem, fornecido pelo Ministério da Educação.

CURSOS OFERECIDOS PELA UNESC

CACOAL – Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo), Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Nutrição, Pedagogia (Licenciatura), Psicologia e Sistema de Informação.

VILHENA – Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia de Computação, Estética e Cosmética (Tecnólogo), Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Radiologia (Tecnólogo).

PORTO VELHO – Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Engenharia Civil.