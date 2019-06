Sucesso nas edições anteriores, vem aí o 3º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, realizado pela Sicoob Credisul. Neste ano, a programação ocorrerá de 9 de julho a 13 de agosto, com atrações diversificadas.

Ao longo dos dias, sete restaurantes e duas cafeterias da cidade oferecerão uma opção exclusiva do festival no cardápio, concorrendo ao “Prato do Ano”, nas duas categorias. Paralelamente, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul (CTC) acontecerá uma série de atividades para toda a comunidade.

O objetivo do evento é valorizar a culinária e a cultura local, fomentando o comércio e o turismo da região do Sul de Rondônia. Com o tema da edição “Pitadas da Amazônia”, os estabelecimentos priorizaram a gastronomia regional, utilizando insumos provenientes da Amazônia, como peixes, tucupi, jambu, castanha, pupunha, tucumã, açaí, cupuaçu e tapioca.

Os pratos do festival terão preços que variam entre R$ 19,90 e R$ 39,90 para restaurantes, e preço único de R$ 19,90 para cafeterias. Diferente do ano passado, eles não servirão entrada e sobremesa, mantendo o foco somente no prato principal. A mudança ocorreu para dar mais agilidade ao atendimento.

Os pratos criados exclusivamente para participarem do festival serão comercializados até o dia 4 de agosto, para apuração das avaliações até o dia 13, quando serão anunciados os ganhadores na festa de encerramento.

Os restaurantes Frederico Burger Bar, Kenko Oriental, Manjericão, Rancho Alegre, Recanto Parrilla e Cachaçaria, Sugestão do Chef e Zero Grau, e as cafeterias Alma de Café e Caramelle, serão os participantes dessa edição. Todos receberam a consultoria do chef manauara Manoel Evangelista.

VOTAÇÃO E PRÊMIOS

Assim como na edição anterior, o peso da avaliação dos pratos será de 30% para o voto popular, e 70% para o voto do júri especializado. O desempenho dos garçons e atendentes também será avaliado e, ao final, o ganhador de cada categoria receberá uma poupança Sicoob no valor de R$ 1.200e o título de “Garçom do Ano”. As votações serão realizadas pelo site.

O público também concorre a prêmios. Para isso, basta postar fotos dos pratos degustados e compartilhar nas redes sociais Facebook e Instagram usando #sicoobsabor2019. O autor da foto mais curtida de cada rede social receberá uma poupança Sicoob de R$ 500,00. As fotos deverão estar no status “Público”.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

O tema cultural do 3º Sicoob Sabor é “Sustentabilidade e Meio Ambiente” e vai trazer a exposição coletiva “O meu Ambiente”, com as instalações “Revivescer” e “Pratinhos Voadores” de Branca Simpson, mostra fotográfica “Somos Todos Guaporé”, exposição e venda de coleção de ecobags e flats do projeto “Expressão Mamaindê”, além da exposição de esculturas “FIM – Forma, Imagem e Movimento”, de Marcos de Sousa.

Também terá workshop de handlettering com Emannuela Gerhardt, do Ateliê Navios de Papiro, a “Mostra Musical de Inverno”, com shows de MPB, Pop Rock e Blues, o “Cine Solarium” com cinema ao ar livre e open food de pipoca, atividades para crianças no “Tem criança na Praça” com oficina de sucata e corrida de bebês, e o sucesso do ano passado, a oficina “MiniChef” onde crianças vão aprender a fazer cupcakes e pão de queijo funcional.

Uma novidade dessa edição é a aula-show com o chef Alessandro Rodrigues, de Manaus (AM) e a aula-show com o chef Pedro Bagattoli que será realizada na Feira Livre do centro de Vilhena.

Haverá também oficina de pizza com o chef Alexandre Perazzoli, oficina de confeitaria com Taiz Stasczak e oficina de culinária saudável funcional com a chef Isa Salles. Novamente o festival trará a “Oficina para Merendeiras” da rede pública escolar, e os jantares do Chef Black que não poderiam faltar. A programação completa do 3º Sicoob Sabor está disponível no site.