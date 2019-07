O planejamento do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) para a aquisição de máquinas e equipamentos de manutenção das estradas estaduais foi um dos temas centrais da reunião entre o deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) com o diretor-geral do órgão.

O deputado Neiva questionou o diretor sobre a aquisição de máquinas e equipamentos para as 14 residências regionais do DER. Na ocasião, o diretor explicou que o departamento tem comprado maquinário e que há processo para a aquisição de novas unidades para reforçar o parque de máquinas das regionais. “Tenho recebido cobranças por onde passo. Precisamos apresentar à população a situação do governo de Rondônia para a recuperação das nossas estradas”, disse o parlamentar.

CONE SUL

A retomada das obras de asfaltamento da RO-370 (Rodovia do Boi), de Corumbiara a Vitória da União, a construção de uma ponte de madeira em regime emergencial tamém no município de Corumbiara, e a inclusão no Plano Plurianual (PPA) de 2020, de uma ponte de concreto na Linha 11, em Cerejeiras, foram algumas das reivindicações do deputado Ezequiel Neiva.