Uma moto Honda Biz 125, de cor vermelha, placa NEB-7634/Vilhena, foi recuperada pela Polícia Militar (PM), na noite de ontem na Avenida Antônio Quintinho Gomes, no Bairro Bodanese, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma moradora do bairro entrou em contato com a Central de Operações da Policia Militar, informando que uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, estava jogada as margens da avenida citada.

Uma guarnição foi até o local e confirmou a informação. Em seguida os militares realizaram uma pesquisa no sistema e constataram que veículo estava com registro de furto/roubo.

Diante dos fatos o veículo foi recolhido para o pátio da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).