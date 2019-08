Faltando pouco mais de 1 ano para as eleições no município de Vilhena, vários nomes são cogitados para a disputa, principalmente, com vistas às 13 cadeiras na Câmara de Vereadores.

E um deles é o empresário Luiz Carlos Correia de Oliveira, o popular Luizinho, dono do mercado São Luiz.

Pioneiro no Cristo Rei, o mais populoso de Vilhena, Luizinho é tido por amigos como uma espécie de “salvador da pátria” para que o referido bairro tenha, de fato, representatividade no Legislativo.

Amigos ouvidos pelo Extra de Rondônia incentivam o empresário a entrar na disputa, alegando que o Cristo Rei, embora, de direito, tenha dois vereadores na atual legislatura, nenhum deles estaria exercendo a finalidade principal de um represente, que é lutar por melhorias para a população naquele bairro.

“Temos dois vereadores mas eles não resolvem os principais problemas do bairro. Um exemplo disto é a iluminação da avenida Melvin Jones que, mesmo com lâmpadas queimadas, todos continuamos pagando essas absurdas taxas. As lâmpadas que funcionam foram compradas pelo próprios comerciantes temendo a violência”, disse um revoltado morador.

Morando há mais de 25 anos no Cristo Rei, Luizinho, que não está filiado a nenhum partido político, disse que ao Extra de Rondônia que agradece o reconhecimento dos amigos, mas vai analisar se disputa ou não o cargo eletivo.