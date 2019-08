Na manhã de terça-feira 20, visitou a redação do Extra de Rondônia a gerente do Sest/Senat Vilhena, Daniele Vale de Souza, para falar sobre a inauguração da nova sede da empresa e dos serviços que serão ofertados.

De acordo com a gerente, a inauguração ocorrerá no dia 22 de agosto, data na qual é celebrada o aniversário da empresa. Segundo ela, com a nova estrutura será ofertado serviços de nutrição, psicologia, além da aquisição de um simulador de direção, laboratório de informática, e aumento no quadro de odontólogos e especialidades.

Souza detalhou que toda a comunidade de Vilhena poderá ser atendida, e a unidade oferecerá valores acessíveis em comparação ao comércio local. “A princípio, o Sest/Senat prioriza o atendimento de trabalhadores do transporte e seus dependentes, além de trabalhar com parcerias entre empresas do ramo”.

Sobre a estrutura a representante explicou que a antiga unidade possuía a tipologia D, e agora com o novo projeto foi transformado em uma estrutura DN. “A arquitetura da nova sede é a primeira unidade DN inaugurada no Brasil, nela há a preocupação com sustentabilidade isso por meio do uso de placas fotovoltaicas para geração de energia e reaproveitamento da água”.

Souza enfatizou que um dos valores do Sest/Senat é a sustentabilidade, além da redução de custos operacionais para novos investimentos.

Dos 22 anos de instalação em Vilhena, a empresa investiu em programas para prevenção de acidentes nas empresas afiliadas, isso com uso de fisioterapeutas, odontólogos e oferta de cursos específicos de acordo com as necessidades de cada afiliada. São trabalhados temas como “Maio Amarelo”, “Álcool e drogas”, “Semana do Motorista”, dentre outros.

A inauguração ocorrerá as 10h, com uma breve fala de autoridades, homenagem a José Ramalho, proprietário do Posto e da Transportadora Planalto, que cedeu sua estrutura por 20 anos ao Sest e que dará nome a nova unidade. “Na cerimônia receberemos o presidente nacional e regional, a diretora executiva e outras pessoas que foram importante para o desenvolvimento da empresa”.

Em relação ao funcionamento da nova estrutura, a gerente enfatiza que a partir de segunda-feira 26, iniciam os trabalhos.

“O Sest/Senat é um presente para Vilhena. Ele entende a importância da oferta qualificada de capacitação aos motorista de toda a região, isso para que as empresas ofereçam um melhor serviço à população. Para isso fizemos um investimento de quase R$ 15 milhões em estrutura e equipamentos”, concluiu a representante.