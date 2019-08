Em manifestação através de seu blog, numa publicação feita neste final de semana, o senador rondoniense faz considerações a respeito da crise que envolve as queimadas na Amazônia e dá sugestões ao presidente da república quanto a forma de buscar soluções.

Em tom crítico, fora de seus modo de conduta, Moura fecha o artigo afirmando que Bolsonaro é mal assessorado na questão, recomendando que ele tire de seu redor os “cabeças de bagre”. Político tarimbado, Confúcio afirma que o presidente está “apanhando por quer” e tem condições de mudar o rumo das coisas.

>>> CONFIRA ABAIXO A ÍNTEGRA DO TEXTO PUBLICADO NO BLOG DO CONFÚCIO:

Amazônia e biomas (domingada)

Gente! Amazônia é um símbolo de orgulho do mundo inteiro. Admirada por todos. Grandeza, beleza, complexidade. No entanto, ela nos pertence. Não há necessidade de ciúmes;

Amazônia – este negócio de soberania, de ONGs que se interferem e nos querem tomar a Amazônia é besteira. Esta história que o mundo quer internacionalizar, que dá pouco e nos tira a soberania, mais besteira. Pura. Discurso velho, que já ouvi por todo período militar.

Amazônia – é patrimônio nosso, importante, nobre. Nos cabe preservá-la e deixar espaços bem delimitados, previstos em lei – chamado Zoneamento Econômico e Ecológico. Rondônia foi o primeiro estado a contrair empréstimo internacional para fazer o zoneamento, que compatibiliza desenvolvimento e preservação.

Amazônia – o presidente, infelizmente, está espantando abelhas. Não precisa disto. O mundo vai rolando e deveremos, gradualmente, transformar isto tudo, de riqueza e grandeza, em poderoso ativo financeiro, com a floresta em pé.

Amazônia – só loucos e desalmados querem devastar a Amazônia. Gente do mundo do crime. Levas de desordeiros vão entrando em unidades de conservação, áreas indígenas, parques nacionais e florestas nacionais. Desmatam e vendem “posses”, ciclo perverso.

Amazônia – converse senhor presidente com os governadores da Amazônia e com a maioria dos senadores da imensa região. A maioria quer a Amazônia com seus rios, bichos e florestas imaculadas. Ouça o competente governador Waldez Góis, quatro mandatos de governador do Amapá e presidente do Consórcio da Amazônia Legal.

Amazônia – o Brasil está levando uma peia danada do mundo inteiro. Multidões nas ruas pela Amazônia. Viu aí? Os grandes ídolos do esporte, da música e das artes meteram o pau neste vandalismo destruidor. Não mexa, senhor presidente, com quem está quieto. Temos tantos problemas graves em nosso país, tantos, que o melhor é fazer o nosso dever de casa. Pra valer!

Amazônia e biomas – como é que não podemos amar o Brasil? Não tem jeito. O Brasil é lindo demais. Os seus diversos biomas: o amazônico, o cerrado, o pantanal, o pampa gaúcho e a caatinga. E aí cara? E aí? Manuel de Barros, fique quieto aí no seu túmulo. João Guimarães Rosa, sossegue na paz do Grande Sertão: Veredas.

Amazônia e paz – Basta olhar os morros do Rio de Janeiro tomados pelo crime, a Baía de Guanabara poluída até o topo, a violência endêmica, a pobreza e a desigualdade. A educação pública sem qualidade, a falta de saneamento, a falta de dinheiro para investimento, o miserê da falta de saneamento e vai e vai. Deixem a Amazônia em paz. Protegida. Não é isto mesmo, Thiago de Melo?

Amazônia – Senhor Presidente!!!!! Quer ajudar a Amazônia e conter o desmatamento? Quer mesmo? Eu tenho a fórmula – vamos regularizar todas as posses na região. Em Rondônia tem 70 mil propriedades sem documentos. Parceria com os governos estaduais e municipais. Quer mais? Crédito fundiário para aquisição de fazendas com infraestrutura de estradas, escolas, transporte e financiamento dos interessados em terras, legalizado em 20 anos. A pesquisa científica e a valorização das nossas pequenas universidades do norte. E mais algumas coisas possíveis. Você está apanhando, no geral, porque quer. Dá para consertar. Tire estes “cabeças de bagre” do seu governo e pense alto e grande.