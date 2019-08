O Espaço Pilates conta com o atendimento das fisioterapeutas Sheila Kussmaul e Floriza Ribeiro, oferecendo sessões de pilates e Reeducação Postural Global (RPG).

Às sessões funcionam com uma série de exercícios e alongamentos que buscam fortalecimento muscular, melhora da respiração, concentração, coordenação motora, equilíbrio, tratamento de algumas patologias como labirintite, hérnia de disco, desvio e alterações posturais, dentre outras.

De acordo com Kussmaul, o pilates serve tanto para pacientes com algum diagnóstico patológico, quanto para quem busca realizar alguma atividade física.

É realizado com aparelhos específicos como cadillac, reformer, ladder barrel, chair, e em solo com acessórios como, bolas , rolos, faixas elásticas, slide board e bosu. As sessões acontecem das 07h às 21h, com atendimento de três pessoas por vez e duração de uma hora.

Já a Reeducação Postural Global (RPG) trata individualmente pacientes com alterações leves ou graves de postura, onde é feita avaliação minuciosa do paciente para o tratamento específico. “São posturas de exercício corporal profundo feito de uma à duas vezes por semana. Trabalhando o realinhamento e respiração”, explicou Kussmaul.

O estúdio está localizado no Edifício Aquarius, anexo a academia AcquaFitness, com contato para agendamento e maiores informações através dos telefones 98143-3013 / 98401-1964.

