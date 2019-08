A ex-deputada estadual Rosária Helena, atual presidente estadual do Partido republicano da Ordem Social (PROS) está neste sábado, 31, em Vilhena, onde participa de reunião ordinária do diretório municipal e tem reuniões e entrevistas agendadas com a imprensa.

Rosária Helena veio para reforçar as negociações políticas que o partido vem estabelecendo com lideranças locais, visando as eleições do próximo ano. Segunda avaliação dos dirigentes locais do partido, o PROS terá forte nominata ao Legislativo e tem nomes importantes para candidatura própria ou composição com outros partidos.

A dirigente esteve no Extra de Rondônia acompanhada por grande comitiva que incluiu dirigentes estaduais e do município, numa demonstração de significativa influência política. Rosária Helena tem histórico importante na vida pública do Estado e em Ouro Preto do Oeste, tendo exercido mandatos consecutivos na Câmara Municipal daquela cidade, além de ter sido deputada estadual.

Entre os dirigentes locais do PROS em Vilhena também há outro experiente político, o vice-presidente do diretório, Luís Carlos, que já exerceu dois mandatos a prefeito e foi uma vez vereador.

O PROS é uma legenda nova no cenário político, mas que surgiu com muita força e tem crescido exponencialmente, na visão de Helena. A meta para as eleições do próximo ano é eleger vereadores em todos os municípios de Rondônia e ter candidaturas majoritárias competitivas nas principais cidades do Estado.

No Cone Sul a legenda está organizada em Vilhena, onde possui mais de 160 filiados, além de Chupinguaia, Pimenteiras e Colorado. O partido defende o atendimento público de qualidade a população de baixa renda e pequenos e micro empreendedores urbanos e rurais.

O PROS vilhenense se reúne na tarde deste sábado em reunião mensal ordinária, sob direção do presidente municipal Gilberto Fraga, a parir das 16 hora, na Avenida Aracajú, 3.700, no Setor 19.