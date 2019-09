A Faculdade da Amazônia (FAMA), estreou na última sexta-feira 30, um programa de TV em Vilhena. Intitulado como Fama TV, o televisivo tem como intuito, levar informação a sociedade e aproximar a instituição da população local.

Além da população vilhenense, o programa também irá contribuir com estudantes da instituição, isso porque levará ao conhecimento público, as ações executadas no centro acadêmico.

O programa vai ao ar todas as sextas-feiras, entre as 10h30 e 11h30 no canal 9.1 (RedeTV Vilhena), mas poderá ser acompanhado no Youtube, através do canal Fama TV.