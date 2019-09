Em entrevista por telefone ao Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 03, o parlamentar vilhenense confirmou que na primeira vinda oficial ao Cone Sul, Luana Rocha, primeira-dama do Estado e gestora da Secretaria Estadual de Ação Social (SEAS) vai cumprir extensa agenda em Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras.

Ainda está sendo fechado o cronograma das visitas, mas o deputado adiantou que ela pretende visitar o máximo possível de organismos estatais ou não que atuam na área social. “A primeira-dama quer aproveitar a oportunidade de ver pessoalmente as ações que estão sendo desenvolvidas para o setor na nossa região”, disse Luizinho Goebel (PV).

O deputado esteve em reunião no início da semana com Luana Rocha mapeando os locais em que se encaixam dentro do perfil de entidades que ela pretende conhecer. Segundo Luizinho a primeira-dama deve ir as APAES das três cidades, nas secretarias municipais de Ação Social e em locais de execução de projetos como o Associação da Terceira Idade, ONG O Caminho, e centros de recuperação de dependentes químicos.

“Estamos contribuindo para a elaboração de agenda vasta e produtiva, a fim de marcar esta primeira vinda da nossa secretária estadual de Ação Social ao Cone Sul. Temos certeza que será muito positivo para a região, governos municipais e entidades em geral”, destacou o deputado.

A vinda de Luana Rocha acontece na passagem do governador Marcos Rocha pela região, marcada para quinta e sexta-feira (5 e 6) desta semana.