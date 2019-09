Na manhã do último domingo, 1° de setembro, servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) foram até o residencial “Alvorada” fiscalizar aqueles que foram contemplados com o programa “Minha Casa, Minha Vida”, em Vilhena.

Vários aspectos do contrato foram analisados durante a ação que notificou vários moradores para apresentar documentos nesta semana.

Rafael Reis, secretário adjunto da Semas, relata que esta blitz é realizada periodicamente pela Semas. “Viemos aqui para assegurar que as pessoas que se inscreveram e foram contempladas estão cumprindo o contrato. Vamos passar de casa em casa para checar a documentação”, destaca.

A coordenadora do Setor Habitacional, Adriana Piacentini, explica que “a fiscalização é semestral em todos os residenciais: União, Alvorada e o Açaí (Setor 73). Em alguns casos os moradores vendem, alugam, cedem ou até abandonam as casas, o que pode facilitar a prática de delitos. Por isso, as suspeitas de irregularidades são chegadas rigorosamente”, conclui Adriana.

A documentação necessária para preencher o relatório da Semas envolve o contrato do programa, documentos pessoais e comprovante de endereço. O secretário adjunto reafirma que, caso seja encontrada uma residência irregular ou sem morador, é deixada uma notificação para que o proprietário vá na Semas apresentar a documentação necessária dentro de 24 horas.

A moradora Jheiciele Souza, que estava com a documentação regular e única moradora da residência, fala da importância da conquista da sua própria casa. “Fiquei muito feliz, desde o dia que eu fui sorteada. Foi uma benção de Deus. Não pretendo mudar, gosto muito da minha casa e sempre deixo meus documentos todos organizados para quando precisar estarem em mãos”, pontua Jheiciele.

Ao todo, a blitz abordou 200 casas, sendo que uma estava abandonada e de acordo com o secretário adjunto, 10% estavam com indícios de irregularidades que agora serão averiguadas no decorrer da semana.