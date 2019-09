Preocupado em garantir o escoamento da produção agropecuária do Cone Sul do Estado, o deputado Ezequiel Neiva (PTB) cobrou do governo de Rondônia a reestruturação do parque de máquinas do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) em Colorado do Oeste.

Em reunião, na terça-feira 03, com o chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, e o com o diretor-geral do DER coronel Erasmo Meireles, Neiva explicou que a maioria das máquinas da residência de Colorado estão paradas por falta de manutenção ou peças.

“A unidade é responsável pela recuperação e conservação das estradas estaduais na região dos municípios de Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras e Corumbiara, e tem apenas uma motoniveladora (patrol) funcionando”, criticou o deputado.

Neiva explicou a Gonçalves e a Meireles que o Cone Sul é responsável pela produção de aproximadamente 80% de grãos (soja e milho) de Rondônia, além de pontuar que as maiores fazendas de Rondônia estão na região.

“Temos fazendas com criação de 80 mil bois em confinamento. Imaginem o trânsito de carretas transportando grãos, bois. O período das chuvas está chegando e isso tem gerado preocupação aos produtores rurais”, atentou o parlamentar.

Ezequiel Neiva afirma que uma patrol quebrada representa prejuízo não somente ao homem do campo. “O governo também perde. Se o agropecuarista não escoar sua produção, o Estado não recolhe impostos”.