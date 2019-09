No último final de semana Chupinguaia foi palco de mais uma edição da tradicional festa “Modão de Patrão e Costelão” realizada na Estância Guaporé.

O evento contou com baile para escolha da rainha, madrinha e princesa da 3ª edição da “Festa do Patrão Rodeio Show”, além da cavalgada e show com o cantor goiano Gyan Lucas e banda.

As escolhidas para representar Chupinguaia na “Festa do Patrão Rodeio Show” que acontece de 03 a 06 de outubro, foram: ketheli Mayara Pires Brito (rainha), Herveley Lorrayne Conceição Gama (1ª princesa), Thais Alana Aguiar de Lima (2ª princesa) e Danielly Rodrigues (madrinha).

Já a cavalgada percorreu as principais ruas e avenidas da cidade, com um público de quase 2 mil pessoas de Chupinguaia e região, organizadas em comitivas. Após o percurso, os participantes foram recebidos com almoço e costelão. Confira as fotos.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>