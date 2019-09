A deputada federal Silvia Cristina desembarcou na quinta-feira, 12, na região para extensa agenda cobrindo todos os municípios do Sul, além de vários distritos.

A parlamentar visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou sobre a visita e compromissos agendados no Cone Sul.

Apesar da alguns compromissos com autoridades municipais locais, a agenda da parlamentar está mesmo focada na política partidária, com reuniões e encontros visando a organização e fortalecimento do PDT para as eleições do ano que vem. A meta do partido é ambiciosa: os trabalhistas querem lançar nominatas para o Legislativo em todas as cidades, além de ter candidatos ao Executivo nos sete municípios.

Em Vilhena, onde a deputada começou a agenda, o partido promoveu reunião na noite de quinta-feira 12, o PDT faz questão de lançar candidato a prefeito, e de acordo com a deputada dispõe de pelo menos três “bons nomes” para escolha, O partido também está focado em recuperar espaço no Legislativo, voltando a eleger vereadores. “O partido aqui é muito forte e bem estruturado, e precisamos voltar a ocupar estes espaços”, destaca a deputada.

Nos demais municípios a meta é a mesma: “mostrar a força do PDT e sua importância no cenário político”. Presente em todas as cidades da região, inclusive com os prefeitos de Pimenteiras do Oeste e Corumbiara, a legenda conta com dedicação plena da deputada, que está fazendo sua terceira viagem ao Cone Sul este ano. “Eu havia assumido este compromisso na época da eleição, afirmando que não seria deputada de aparecer de quatro em quatro anos.

Além da presença regular na região contamos com uma equipe de trabalho permanente nas cidades do Sul, dando suporte às nossas atividades”, ressaltou Silvia Cristina. Em Chupinguaia, onde o partido precisa de mais suporte, serão realizadas ações mais firmes, inclusive com reuniões em distritos.

A deputada também destacou que as ações realizadas ao longo deste primeiro ano de mandato terão como desdobramento a apresentação de emendas de sua autoria destinadas as cidades sulistas. Já estamos trabalhando neste sentido, e nas próximas semanas, quando chegar a época de apresentação das emendas, o Cone Sul será bem atendido pelo nosso mandato, conforme compromissos que assumi com a população e autoridades da região”, encerrou.