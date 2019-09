O deputado estadual Cirone Deiró(Podemos) enfatizou que diante da falta de resposta da Energisa em apresentar solução que assegure o pleno fornecimento de energia aos consumidores rondonienses, é preciso levar o problema ao conhecimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Como presidente da Comissão de Agricultura, da Casa de Leis, o deputado destaca que uma das prerrogativas da ANEEL é fiscalizar o fornecimento de energia das agências distribuidoras.

“E responsabilidade da ANEEL assegurar o bom funcionamento das concessionárias de fornecimento de energia, para que não venham a comprometer o serviço ao consumidor, e principalmente a qualidade de fornecimento dos serviços de energia elétrica. Por isso, é necessário levar o problema das constantes quedas de energia a agência reguladora”, justificou.

Cirone afirmou que a situação está insustentável para quem depende da energia, pois diariamente empresários, agricultores, indústrias e outros segmentos do setor produtivo contabilizam prejuízos em razão das constantes quedas no fornecimento de energia.

O parlamentar citou o caso de um agricultor da região de Cacoal que não consegue irrigar sua plantação devido as constantes interrupções no fornecimento de energia no período das 15h até às 21h.

O agricultor, Edson Caus, proprietário de uma granja de galinha, na Rodovia do Café, relatou ao deputado que já teve prejuízo com as aves pelas constantes quedas de energia. “Não é interrupção de energia programada, porque não recebemos nenhum comunicado a respeito. Somos surpreendidos por essas interrupções e não temos a quem recorrer para reparar nossos prejuízos. Além da minha situação, meus vizinhos que trabalham com a lavoura e precisam irrigar as plantações são vítimas da mesma situação, reclamou.

O deputado Cirone Deiró afirmou ainda ter recebido relatos de produtores de leite que estão tendo prejuízos com as repetidas falta de energia. Segundo o parlamentar, centenas de produtores são obrigados a descartar diariamente milhares de litros de leite que seriam comercializados no laticínio. “Estamos diante de uma das mais sérias crises de abastecimento de energia elétrica em Rondônia”, alertou.

De acordo com o parlamentar, além das quedas constantes no fornecimento de energia, na maioria das vezes, a energia chega na indústria ou na propriedade de forma precária, apenas em meia fase. “Essa situação de meia fase de energia fornecida, compromete o funcionamento dos equipamentos, tanto nos laticínios, quanto nas propriedades”, denunciou.

Na avaliação do deputado Cirone, a falta de compromisso da Energisa com os consumidores exige uma forte atuação da Assembleia Legislativa e da bancada federal em defesa dos rondonienses.

“Não podemos ficar refém de uma empresa que não está conseguindo entregar para o consumidor uma energia com qualidade, e ainda tem o agravante do aumento na tarifa que beira o absurdo”, denunciou.