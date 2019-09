Patrícia Messias de Jesus é natural de Vilhena e tem 23 anos. Atualmente trabalha na secretaria de jovens do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vilhena e Chupinguaia.

A candidata está cursando administração, além de ter ingressado em um curso técnico de agronegócio. Patrícia narra que residiu por 19 anos na área rural de Vilhena, e hoje vive na cidade.

Esta é a primeira vez que se candidata ao cargo, tendo como motivação os projetos realizados junto ao Sindicato com idosos, crianças e adolescentes da área rural.

A candidata detalha ainda que desconhecia o trabalho do Conselho Tutelar, depois que teve contato com as ações realizadas, afirma ter se apaixonado pelo oficio e por isso resolveu tentar uma vaga.

A jovem enfatiza que caso ganhe uma vaga, a população vilhenense pode esperar uma atuação dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mantendo a moral e a ética, além de trabalhar com a prevenção junto as famílias e as unidades educativas.

“Hoje não temos uma pessoa que faça a prevenção, e por isso há uma grande necessidade de políticas de combate. O meu objetivo é atuar dentro dessa área, pois defendo que um cidadão que é bem educado em casa, será um bom cidadão na sociedade. Pretendo ser atuante tanto na área rural quanto na urbana”, finalizou.