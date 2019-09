Na manhã de terça-feira 24, o deputado Chiquinho da Emater (PSB) esteve em Brasília juntamente com os parlamentares do Cone Sul Luizinho Goebel (PV), Ezequiel Neiva (PTB), Rosângela Donadon (MDB) e Lebrão (MDB).

Também se fizeram presentes os vereadores e prefeitos de Cabixi Silvênio Almeida (MDB), de Pimenteiras Ouvindo Dondé (PDT), de Colorado do Oeste José Ribamar (PSB) e de Cerejeiras Lizete Marth (PV), participando de uma reunião com o deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), cobrando manutenções de rodovias em Rondônia.

Na pauta discutida na capital federal o deputado Chiquinho da Emater reivindicou juntamente com os demais parlamentares a construção do trevo no entroncamento das BR’s 364 com a 435, que liga cinco municípios da região, no qual já é uma solicitação antiga da população do Cone Sul, onde a localidade pertence a uma área agrícola com tráfego intenso de carretas, que atuam no transporte da produção de grãos.

Além disso, foi enfatizado na comitiva a existência de muitos buracos que dificultam o tráfego em vários trechos na BR-429, incluindo as passagens de pontes que não foram terminadas na rodovia.

Outro ponto destacado pelo parlamentar foi à necessidade de melhorias na infraestrutura da BR-435, principalmente no trecho de Colorado do Oeste até Cerejeiras que apresenta bastante desgaste, bem como a eliminação de curvas perigosas (da Banana e dos Crentes) entre Vilhena e Colorado também pertencente a BR-435 (antiga RO-399).

De acordo com Chiquinho da Emater mediante as reivindicações apresentadas junto ao DNIT, o órgão tomará providências para estabelecer a recuperação da malha asfáltica, solicitando um tempo para o mapeamento dos serviços a serem realizados. De antemão os deputados irão trabalhar no acompanhamento receptivo a previsão de execução das obras de recuperação, visando à melhoria da trafegabilidade dos usuários.

“Os usuários reclamam das péssimas condições dos trechos indicados nas Br’s 435 e 429, sendo que e as medidas propostas são cruciais para melhorar a mobilidade, a fim de trazer mais segurança no tráfego. Fomos muito bem atendidos pelo diretor nacional do DNIT general Antônio Leite dos Santos Filho, que mostrou atenção ao atendimento das nossas reivindicações”, enfatizou o deputado Chiquinho da Emater.

Aproveitando a oportunidade o deputado fez mais uma solicitação referente a instalação de uma passarela em frente ao Hospital do Amor em Porto Velho, visando facilitar o acesso para aqueles que necessitam se deslocar até a unidade, dando mais segurança aos pedestres.