Em sessão realizada na noite desta terça-feira, 1º, a Câmara de Vereadores aprovou projeto de lei para abertura de crédito complementar no valor de R$ 738.320,90 para aquisição de equipamentos, mobília e finalização da obra do prédio do Poder Legislativo vilhenense.

Ouvido pela reportagem do Extra de Rondônia, Ronildo Macedo, presidente do Parlamento, disse que a despesa se justifica, uma vez que o complexo está com 95% das obras concluídas, e não faria sentido algum parar tudo agora. “Desperdício e descaso com dinheiro público seria não concluir o prédio e não dotar as instalações de plenas condições de funcionamento”, argumentou.

O atual presidente, que não foi autor da iniciativa de se reconstruir a Câmara de Vereadores de Vilhena com as dimensões estabelecidas, afirma que sob sua gestão a ordem foi economizar ao máximo no empreendimento.

“Tanto que não concordei com o primeiro aditivo que foi definido pouco antes de minha posse, e promovi a readequação do projeto de paisagismo, reduzindo a despesa para pouco mais de um décimo do previsto”, alegou.

Prosseguindo, ele reitera que o mais sensato é concluir a obra e reinstalar o Poder Legislativo em sua sede original, normalizando as coisas.

Com a aprovação do projeto apresentado em sessão, somado aos valores lançados no Portal da Transparência da Câmara, o investimento na construção do prédio novo da Câmara se aproxima dos R$ 4 milhões. Mas há quem afirme que existem mais despesas.

Nesta quarta-feira, 02, Macedo garantiu ao site que não haverá mais gastos, e que a obra deverá ser entregue ainda este ano. “Antes do recesso estaremos instalados no prédio novo e a comunidade vai usufruir de nossa estrutura, proporcionando retorno devido ao contribuinte”, declarou o presidente.

A obra da Câmara de Vereadores de Vilhena gera polêmica há vários meses, tanto pelo volume de recursos consumidos na iniciativa, muito superiores ao que havia sido orçado originalmente, assim como pelo atraso na entrega do empreendimento que deveria ocorrer em janeiro deste ano (leia mais AQUI).