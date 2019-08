O presidente do Legislativo, Ronildo Macedo (PV) e o empreiteiro Udson Maforte da Mata Junior, representante da empresa Norte Edificações e Empreendimentos Eireli, se reuniram na manhã desta quarta-feira, 14, para definir detalhes da obra de reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vilhena, que está em fase final de execução.

A obra, que inicialmente tinha como prazo final 26 de janeiro de 2019, e, depois 29 de agosto (leia AQUI e AQUI), agora deverá ser concluída no início de outubro, “se não houver nenhum imprevisto”, garantiu Udson à reportagem do Extra de Rondônia.

O empreiteiro disse que o atraso da obra deve-se a vários imprevistos, como, por exemplo, uma parede que, inicialmente, não deveria ser demolida.

Explicou que neste momento o trabalho consiste na finalização da parte elétrica, aplicação de pintura, o assentamento do porcelanato, fechamento do forro, além de serviços de calçamento e meio-fio.

Por outro lado, Udson não descartou a possibilidade de mais um aditivo. “A princípio não há aumento de valores, mas pode existir”, frisou.

Por sua vez, Macedo ressaltou a importância da obra. “O prédio da Câmara é do povo de Vilhena que, com nova estrutura, vai melhor atender as necessidades dos parlamentares e da sociedade”, disse.

GASTOS

Os gastos com a estrutura física do novo prédio estão em R$ 3,1 milhões. O último aditivo (o quarto) foi de R$ 252 mil. Porém, há outras despesas, como R$ 531 mil na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Poder Legislativo de Vilhena, e a expectativa de gastar ainda com serviços de paisagismo.

DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES

Em 27 de março passado, a Justiça constatou “indicativos” e mandou citar empresas, o ex e atual presidente da Câmara de Vilhena para contestar Ação Popular movida pelo advogado Carlos França (leia mais AQUI).