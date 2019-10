A MR Assessoria e Consultoria em Segurança do Trabalho está em Vilhena há pouco mais de dois anos oferecendo serviços de assessoria e consultoria a empresas de diversos setores.

E mais, a MR realiza mapeamentos de riscos, projetos de prevenção contra incêndio, pânico e perigo ambiental, além de agilizar toda a parte burocrática de laudos técnicos.

A consultora oferece também curso de formação em máquinas pesadas e equipamentos com variação de 10 a 40 horas, mesclando entre aulas práticas e teóricas.

A frente da MR Assessoria e Consultoria, está o técnico em segurança do trabalho, Marciel Baltazar Rocha, de 38 anos, onde explica que o atendimento prioritário são para empresas que necessitam de suporte em segurança do trabalho, treinamento de pessoal com uso programas de segurança e normas.

A MR Assessoria e Consultoria oferece assistência não apenas em Rondônia, assim como nos demais Estados que necessitam de um profissional especializado para ministrar os cursos.

A consultora proporciona uma variedade de pacotes de acordo com as empresas contratantes. Para saber mais sobre os serviços e fazer um orçamento entre em contato através do número 9 8463-9330 (WhatsApp).

A MR Assessoria e Consultoria está localizada Rua Liliana Gonzaga,1690 – Bela Vista.