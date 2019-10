Foi realizado na noite de sábado, 26, o encerramento do curso de arbitragem de futebol, na Câmara de Vereadores de Ji-Paraná.

De acordo com o vice-presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), Natal Jacob, o curso durou cerca de 2 anos com mais de 200 horas, que foi coordenada pelo experiente arbitro Oswaldo Cazuna em parceria com a FFER.

“No curso foram ensinados temas como entradas e disputas, mão na bola, incidência na área penal, faltas táticas e impedimento e posicionamento e durante as palestras ministrada por Cazuna foi o resultado de experiências adquiridas durante o curso que ele participou na CBF que se referia as regras do futebol” finalizou.