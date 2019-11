Iniciou nesta segunda-feira 04, em Vilhena a “Semana Nacional de Conciliação”. Os atendimentos ocorrerão até a sexta-feira 08, no plenário do Tribunal do Juri do Fórum Desembargador Leal Fagundes.

O evento está oferecendo gratuitamente a confecção de documentos como: carteira de trabalho, RG, 2ª via do CPF, certidão de nascimento, casamento e óbito, com atendimentos até quarta-feira 06, das 08h às 12h e das 13h às 17h.

Durante a ação, também são oferecidos testes rápidos de HIV, diabetes, hepatites e outras enfermidades que podem ser constatadas ou descartadas através de exames.

E mais, pessoas com deficiência e idosos podem procurar atendimento para receber passes que lhes dão direito a passagens gratuitas em empresas de ônibus.

No dia 07, uma carreta da Defensoria Pública também vai cadastrar as pessoas que precisam entrar com ações na justiça, mas não têm dinheiro para a contratação de advogados. Já as audiências da Justiça Rápida ocorrerão no dia 08 de novembro, a partir das 08h com agendamento prévio.