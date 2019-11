A sondagem foi feita pelo Instituto Continental, entre os dias 1 e 3 deste mês, e foram entrevistadas 233 pessoas da área urbana e distritos. O entrevistados responderam, de forma estimulada, em quem votariam para prefeito e vereador.

A atual prefeita, Sheila Mosso (DEM) obteve mais que o dobro apoio que o segundo colocado. Para vereador, Eder da Van liderou na preferência popular, mas tem pouca vantagem sobre os líderes da pesquisa.

Ao todo oito nomes foram apresentados aos entrevistados com relação a sucessão ao Executivo. A atual prefeita ficou com 40,2% do total, sendo que Wesley Araújo (PTB) acabou ficando na segunda colocação, com 17,6%. A seguir vieram Carlito Alves (PSC), com 14,8%, seguido pelo vereador Denílson (PV), com 9,9%. Claudete Castilho (PP), atingiu o percentual de 6,6%. Os três últimos foram Toninho Bertoli (PV), com 4,9%. Clóvis (PSL), com 3,8%, e Alicate (PV), com 2,2%. Indecisos e entrevistados que não indicaram nenhum dos nomes somaram pouco mais de 18%.

Para vereador os dez primeiros colocados na pesquisa são Eder da Van (9,4%), Rubinho (7,6%), Denílson (6,3%), Maria do Guaporé (5,4%), Alicate (4,5%), Clovis (4,0%), Rogério (3,1%), Walter Araújo (3,1%), Jamil (2,7%) e Márcia (2,7%). Os demais ficaram abaixo de 2%. Ao todo, foram apresentados 22 nomes na sondagem com relação ao Legislativo. Não responderam ou indecisos atingiram cerca de 28% dos entrevistados.