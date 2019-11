Na quinta-feira 07, o deputado federal Coronel Chrisostomo apresentou a criação da frente parlamentar em prol dos jogos eletrônicos e games em um encontro na Comissão de Educação (CE) do Senado Federal, idealizado pela senadora Leila Barros (PSB-DF).

A frente parlamentar terá como missão propor estratégias e ações para apoiar e contribuir com o desenvolvimento do setor, em especial, como modalidade competitiva de jogos eletrônicos (e-sports) – Esporte Eletrônico.

O evento no Senado contou com a presença de nomes relevantes dos esportes eletrônicos no Brasil, além de senadores e outros deputados.

Como presidente, o deputado Coronel Chrisóstomo (PSL-RO) pretende, em data oportuna, marcar um novo evento, desta vez na Câmara dos Deputados, para o lançamento oficial da frente, com a participação de populares.

No evento pretende-se debater os anseios do setor, entre eles suas restrições, iniciativas educacionais e de inclusão social, assim como promover o aprimoramento da legislação federal e regulamentação das atividades no setor.

“Por fim, para aprimorar meus conhecimentos na área, em janeiro de 2020, irei participar da conferência internacional: The Belt and Road International Cyber Games Week em Xian, na China, a convite da Associação de Esportes B&R – a qual irá custear toda a viagem. Na ocasião, terei a oportunidade de conhecer as melhores práticas realizadas a nível mundial”, declarou o parlamentar.