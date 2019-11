A prefeitura de Vilhena pretende investir pouco mais de R$ 100 mil, no tradicional evento de fim de ano denominado “Natal Feliz”.

De acordo com informações do Portal das Transparência, os investimentos serão feitos através de três ações diferentes, executadas a partir de pregões eletrônicos que acontecem em dias distintos, entre esta e a semana que vêm. O evento acontece no dia 21 de dezembro.

O primeiro pregão será realizado no próximo dia treze (quarta-feira desta semana), destinado a aquisição de brinquedos a serem distribuídos na festa natalina. De acordo com o edital serão adquiridos lotes de produtos destinados a meninas e meninos, com previsão orçamentária de gasto máximo chegando a R$ 63.644,00.

O segundo processo de negociação, sempre no mesmo formato, destina-se a locação de banheiros químicos e tendas para atendimento ao público durante o evento. Para tal fim a prefeitura estabelece como teto de gastos o valor de R$ 5.400,00. Esta licitação ocorre no dia 14, ou seja, na próxima quinta-feira.

Na semana que vêm, mais especificamente no dia 20 de novembro, será realizado o terceiro e último pregão eletrônico relativo ao “Natal Feliz” deste ano, com expectativa de gastos de até R$ 39.333,33, que serão investidos na locação de brinquedos para usufruto das crianças ao longo da festa. É o caso de camas elásticas, pula-pula, escorregador inflável, por exemplo, além de carrinhos de cachorro-quente e pipoca e compressores de ar.