A partir desta quarta-feira, 13, estão abertas as inscrições para eleição da diretoria executiva da Associação de Basquete de Vilhena (Asbavi) em Vilhena.

As inscritas acontecem no período de 8 dias úteis a contar de hoje, dia 13. Já os membros do Conselho Fiscal deverão apresentar suas candidaturas individualmente.

A Comissão Eleitoral apresenta o Edital para as Eleições da diretoria e do Conselho Fiscal referentes ao próximo biênio.

13 a 22 – inscrição de chapas (Diretoria) e nomes (Conselho Fiscal).

Dia 23 – Homologação das chapas e nomes e divulgação em Sites e Facebook.

​Dia 25 – As eleições acontecem das 8h às 17h na sede da associação.

Dia 26 – Divulgação do resultado da eleição, homologação do resultado da eleição e posse da Diretoria e do Conselho Fiscal eleito.

A diretoria tem eleição por chapa composta de 6 nomes, presidente, vice-presidente, 1º tesoureiro, 2º tesoureiro, 1º secretário e 2º secretário. O Conselho Fiscal tem eleição por nomes individuais.

Os candidatos enviarem seus nomes ou chapas para o seguinte endereço eletrônico, asbavi@hotmail.com – indicando no assunto do e-mail “Chapa – Diretoria” ou “Nome – Conselho Fiscal”.