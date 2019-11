Em entrevista ao programa “A Voz do Povo”, transmitido pela Rádio Caiari FM 103,1 e apresentado pelo jornalista Arimar Souza de Sá, o deputado Edson Martins (MDB), ressaltou que o maior problema do Estado é a regularização fundiária, aliado a necessidade de uma revisão na Lei de Zoneamento.

Neste sentido, ele destacou que, a maioria dos municípios de Rondônia enfrentam problemas, pois sem a documentação da terra, os produtores são impedidos de fazer financiamentos e consequentemente, não há fortalecimento na agricultura.

“Quando o governo superar o problema da Regularização Fundiária, a economia, e consequentemente o desenvolvimento do Estado será ainda melhor”, reforçou.

O parlamentar acrescentou ainda que os 24 deputados estaduais têm cobrado veementemente uma solução concreta em relação à questão. “Sei que o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (PSL), assim como a Bancada Federal, tem boa vontade, mas ainda é pouco. Precisamos de um esforço maior de todos”, complementou.

Questionado sobre seu posicionamento como parlamentar na Assembleia Legislativa, Edson Martins declarou-se independente e disse que não faz oposição, pois considera que desta forma, tem mais abertura para crítica ou elogiar o governo quando necessário.

Perguntado se estava satisfeito com o atual governo, respondeu: “não diria que estou satisfeito, precisa melhorar. É um governador que está iniciando na política, mas estamos torcendo que dê certo e vamos procurar apoiá-lo”.

No programa, o deputado também falou sobre suas ações parlamentares em favor dos municípios do Estado e relatou que tem trabalhado praticamente nas 52 cidades de Rondônia.

Entre os projetos de autoria dele, mencionou a Lei Estadual que determinou a abertura da Estrada Parque em Jacinópolis, visando acabar com os problemas das cheias que ocorriam na localidade e impedia o acesso dos moradores para Guajará-Mirim e Nova Mamoré. “Foi um projeto polêmico, mas que trouxe muitos benefícios para a comunidade da região”, salientou.

O apoio às Associações Rurais, agroindústrias, e à saúde com destinação de recursos para aquisição de vans para o transporte de pacientes em vários municípios da região central do Estado, os índices de violência, fechamento das Delegacias do interior que foi impedido graças a um posicionamento do presidente da Assembleia Legislativa Laerte Gomes e outros temas relacionados à segurança, educação também foram tratados com o deputado no programa.