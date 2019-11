Faça sua inscrição no Vestibular Agendado da Facimed pelo link: vestibular.facimed.edu.br. A Facimed tem tudo para preparar você: estrutura, laboratórios, bibliotecas, professores dedicados e exclusivos. Seja qual for sua vocação, seu futuro fica completo na Facimed. Agende sua prova.

Matheus Batista Nascimento, acadêmico do 10° período do curso de fisioterapia da Facimed em Cacoal, que irá colar grau em dezembro próximo, foi aprovado recentemente no programa de mestrado em fisioterapia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), associada a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), com linha de pesquisa no Processo de Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica do Sistema Musculoesquelético, com o tema da pesquisa sobre “Comparação entre as abordagens neuromusculares do quadril e no tornozelo e pé para a redução do valgo dinâmico de joelho em corredoras amadoras”.

Vida agitada combina com EAD Facimed. Com a Facimed, você não precisa adiar os planos de se graduar no ensino superior. Escolha entre os cursos de ciências biológicas, ciências contábeis, gestão pública, história e pedagogia à distância e comece a sua graduação de forma prática, com a qualidade e excelência que a Facimed pode oferecer. Inscrições pelo facimed.edu.br. Agende a data da sua prova!

Os diversos cursos oferecidos pela Facimed em Cacoal têm desenvolvido importantes pesquisas dentro dos laboratórios que possui. Um deles, o grupo de acadêmicos de arquitetura e urbanismo, engenharia elétrica e engenharia civil desenvolve pesquisa científica sobre uma residência totalmente automatizada com energia renovável.

O profº José Wanderson Oliveira Silva responsável pela pesquisa destaca que a mais recente novidade é que o artigo foi apresentado e aceito pela Editora Atena, para publicação no livro Arquitetura e Urbanismo: Planejando e Edificando Espaços 3, com previsão de edição em dezembro próximo.

Em recente visita na Coordenadoria Regional de Educação de Cacoal (CRE) registrei o coordenador professor Bertino Neto, sempre com extensa agenda profissional.