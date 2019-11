O deputado federal Mauro Nazif presidiu na última quarta-feira 20, um seminário sobre a reforma trabalhista na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados em Brasília.

O debate girou em torno da Medida Provisória 905/19 do governo federal, com representantes do Ministério Público, Associação dos Procuradores do Trabalho, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas e parlamentares.

“Hoje tem dois anos da reforma trabalhista, que certamente trouxe uma precarização muito grande para o trabalhador, nesse meio, teve a reforma da previdência, e agora essa MP 905/19, parece que está tudo casado. Nesse interim se apresentam aqui, PECS, para acabar com os conselhos e outras para esvaziamentos dos sindicatos”, disse Mauro.

A Medida Provisória 905/19, tinha até quinta-feira 21, mais de 1900 emendas apresentadas pelos parlamentares para modificações. “Apresentei 25 emendas, e uma delas para que seja suprimida a MP 905/19. Observem, olhem do que estamos falando aqui, temos que ter responsabilidade, as instituições em defesa do trabalho e dos trabalhadores têm que estar unidas, é muito triste o que está acontecendo e dessa forma estamos levando nosso país a um desastre social muito grande, lamentável!”, concluiu Nazif.