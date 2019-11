Morador do Município desde a década de 80, Josias Pereira de Andrade, hoje com 53 anos, deverá confirmar sua pretensão de integrar o Poder Legislativo local em convenção partidária a ser realizada pelo Patriotas, legenda da qual faz parte.

Servidor público municipal há oito anos, ele tem forte vínculo com a área rural, sendo integrante de uma das primeiras famílias a habitar a região do Distrito Planalto São Luiz.

A família de Josias veio para Cabixi participar da colonização da Linha 8, e o pai dele teve atuação importante naquele esforço, tanto que o nome do distrito foi dado em homenagem a sua participação no desenvolvimento daquela região do município.

Josias viveu na área rural por muitos anos, mas depois migrou para a sede do Município, onde vive com a esposa e quatro filhos. Ele é servidor público municipal há oito anos, trabalhando como motorista da secretaria de Obras e Serviços Públicos.

O conhecimento da realidade acerca das demandas do setor rural, aliado a experiência como servidor público urbano são apresentadas como credenciais para que Josias tenha capacitação de exercer mandato legislativo atendendo a população dos dois setores, fator que o credencia para pretender disputar uma das vagas da Câmara Municipal de Cabixi no próximo ano, na avaliação de simpatizantes e apoiadores do projeto político do pioneiro.