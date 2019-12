Na noite de quinta-feira 05, o deputado Alex Silva (Republicanos) participou no Teatro Palácio das Artes, do “1° Seminário de Segurança contra Incêndio e Emergência” realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO).

Estavam na pauta do evento o grande número de mortes causadas por incêndios e afogamentos no Estado, além da falta de segurança em prédios tanto públicos como privados.

Participaram do evento o secretário de Segurança Pública Cel Hélio Pachá, a representante do MPT procuradora Daliana, tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul Luís Carlos, o deputado Eyder Brasil (PSL), e o engenheiro e professor universitário Telmo Brentano, na ocasião, Alex Silva recebeu homenagem do CBMRO.

“Foi um privilégio participar desse evento. Realmente, a conscientização da prevenção é o melhor caminho e pode evitar muitas tragédias”, afirmou o deputado.