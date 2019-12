Defensor assíduo da cultura no Estado, o deputado estadual e líder do governo Eyder Brasil (PSL) comemorou a assinatura da Construção do Centro de Convenções, denominado Cidade da Cultura, e a autorização da reforma do estádio Aluízio Ferreira pelo governador Coronel Marcos Rocha.

O deputado lembrou que mesmo antes de ser empossado deputado estadual, já participava das reuniões que tratavam do assunto. “Em dezembro do ano passado, nos reunimos no DER para tratar da Cidade da Cultura. Ao sairmos daquela reunião, tínhamos a certeza que a nossa capital, enfim, ganharia uma espaço digno para a cultura do Estado”, relembrou.

O valor contratado da licitação é de R$ 12,8 milhões, recurso oriundo da União, através do Ministério do Turismo. O prazo para entrega dos serviços contratados para o Centro de Convenções é de 540 dias. A assinatura da ordem de construção aconteceu no dia 04 de dezembro, pelo então governador Marcos Rocha.

A obra de reforma e modernização do estádio Aluízio Ferreira, envolve um montante de R$ 742.386,73, investimento também oriundo da União, através do Ministério da Cidadania. Já esta reforma deve durar cerca de seis meses.

Eyder ainda destacou que ambas as obras é um alinhamento da bancada federal e governo estadual, que estavam parados desde 2017. “Esse investimento poderia ser perdido. O presidente Bolsonaro foi sensível em ampliar o prazo para início da execução das obras, que tem até o dia 31 deste mês”, pontuou.