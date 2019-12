Dando sequência à revelação de valores em diárias pelos parlamentares da região do Cone Sul em 2019, a reportagem do Extra de Rondônia desmiuçou e descobriu o que pouco acreditavam: a Câmara de Pimenteiras do Oeste, que é o município menos populoso do Estado de Rondônia, já gastou mais de R$ 119 mil em diárias, sendo o presidente da Casa o mais gastador entre seus pares.

É o que revela o site do Portal da Transparência, plataforma que dá acesso aos gastos das autoridades municipais visando a transparência das ações públicas. Os valores incluem parlamentares e servidores da Casa.

Conforme o site, o presidente do Legislativo, Luiz Carlos Spohr (MDB), é quem mais gastou com as viagens acumulando um total de R$ 21.700,00 em diárias.

A última viagem de Spohr consumiu 5 diárias e foi entre os dias 08 a 12 de dezembro. Ele embolsou R$ 1.750,00 para se deslocar até Porto Velho, justificando a ida até a capital estadual para ir ao Departamento de Estradas, Transportes e Serviços Públicos (DER) para verificar o andamento do projeto da Câmara, bem como o aditivo de R$ 20 mil, além de manter reunião com a deputada estadual Rosangela Donadon e cobrar agilidade na liberação do aditivo. Garante, ainda, que foi à sede da Associação Rondoniense de Municípios (ARON) para ter esclarecimento sobre assuntos pendentes.

Coincidência ou não, Spohr gastou – até o momento – quase o mesmo valor que seu colega presidente da Câmara de Cerejeiras, Gabriel Cândido, que solicitou R$ 21.725,00 em diárias (leia mais AQUI).

Em segundo lugar no ranking dos mais gastadores está o vereador Ramon Lima das Neves (PDT). A última viagem do parlamentar aconteceu no dia 4 de novembro, tendo como destino a cidade de Vilhena para participar de reunião sobre a CPI da Energia. Ele gastou apenas uma diárias no valor de R$ 180,00. Porém, dias antes, mais precisamente entre os dias 28 a 31 de novembro, ele solicitou 4 diárias e foi até Porto Velho para – segundo ele – participar de uma reunião com o deputado estadual Cirone Deiró, onde pleiteou um projeto de máquinas de costura para Pimenteiras do Oeste.

Já em terceiro, encontra-se a vereadora Daiana Alfaro de Souza (PV), 2ª secretária da Mesa Diretora do Legislativo, que gastou R$ 12.950,00 em diárias neste ano. A última solicitação foi de 4 diárias entre os dias 08 a 11 de dezembro, no valor total de R$ 1.400,00. Ela foi até Porto Velho, justificando participar de reunião com o secretário de saúde do Estado, Fernando Máximo, ir ao gabinete do deputado estadual Luizinho Gobel e visitar órgãos estaduais, taus como Seagri e Funsasa.

A exceção no quesito diárias tem um único nome. Trata-se do vereador Clovanildo Lemes da Costa, que – conforme o Portal – não solicitou nenhuma diárias em 2019.

SUPERA OUTRAS CASAS LEGISLATIVAS

Na região do Cone Sul, os valores dos parlamentares de Pimenteiras superam os do Legislativo de Corumbiara que gastou R$ 86 mil (leia AQUI). Porém, é menor que a Câmara de Colorado do Oeste que gastou 124 mil (leia AQUI) e a Câmara de Cerejeiras, que gastou R$ 166 mil (leia AQUI).

O site deixa espaço a todos os vereadores e servidores para eventuais esclarecimentos e justificativas no uso das diárias.

>>> VEJA O RANKING DOS MAIS GASTADORES:

1 – Luiz Carlos Spohr – R$ 21. 700,00

2 – Ramon Lima das Neves – R$ 17.350,00

3 – Daiana Alfaro de Souza – R$ 12.950,00

4 – Rafael da Silva Souza – R$ 12.430,00

5 – Euzito de Brito Leite – R$ 10.870,00

6 – Adimilson Megias Leite – R$ 9.410,00

7 – Jesus Reginaldo da Cunha – R$ 7.950,00

8 – Roberto Cavalcante Santos – R$ 4.550,00

9 – Clovanildo Lemes da Costa – R$ 00,00