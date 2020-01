Após veiculação da matéria no Extra de Rondônia, sobre a falta de energia elétrica na cidade de Pimenteiras do Oeste, há mais de 24 horas, a empresa Energisa se manifestou em nota sobre o caso, mas negou que o município está há mais de 24 horas sem rede elétrica, leia (AQUI).

O prefeito Olvindo Luiz Donde (PDT), popular “Vino” que está afastado do cargo temporariamente, entrou em contato com a redação desta página eletrônica e confirmou que a energia elétrica foi restabelecida no começo da noite desta sexta.

>>>>>Leia nota na íntegra:

A Energisa Rondônia informa que está verificando a causa da interrupção do fornecimento de energia elétrica na cidade de Pimenteiras do Oeste (RO), que teve início por volta das 6h da manhã dessa sexta-feira (03). Desde o período da manhã, equipes de manutenção percorrem o sistema procurando a origem do defeito.