O diretório municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Colorado do Oeste anunciou para este sábado, 25, encontro com alguns dos principais nomes da legenda em nível estadual e nacional.

De acordo com convite enviado ao Extra de Rondônia, o evento político tem por finalidade “discutir ações de interesse da população do município de Colorado e região” e iniciará às 10h no parque de exposições.

Porém, a reunião servirá também para fazer analisar e fortalecer os nomes que irão disputar as eleições municipais em outubro próximo aos cargos de prefeito, vice e vereadores em Colorado.

O MDB pretende lançar candidatos em todos os municípios rondonienses.

Entre as lideranças da sigla, estão confirmados o deputado federal Lúcio Mosquini e o senador Confúcio Moura.

ESQUECEU DO CONE SUL

Aliás, é a primeira vez que Moura vai visitar um município do Cone Sul após ser eleito senador, em outubro de 2018.

Em 2019, e não cumpriu agenda oficial, apesar e ter conquistado mais de 12 mil votos na região (leia maia AQUI).

Pior ainda: não destinou recursos para vários municípios do Cone Sul e deixou Vilhena de fora, mesmo tendo um dos seus suplentes domiciliado nessa cidade (leia mais AQUI).