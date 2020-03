O deputado Luizinho Goebel (PV) cobrou da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), durante sessão ordinária de quarta-feira 04, o envio, para apreciação da Assembleia Legislativa, do projeto do novo Zoneamento Socioeconômico de Rondônia.

O parlamentar disse não entender o motivo pelo qual o zoneamento não é encaminhado para o Legislativo, pois desde o ano passado a pasta anuncia este compromisso.

A atualização desse mapeamento, de acordo com Goebel, vai possibilitar a geração de novas riquezas para Rondônia com os produtores rurais sabendo exatamente o que poderão explorar.

“O que a Sedam está esperando? O momento, ainda conforme o orador, é oportuno, pois o Estado está precisando arrecadar mais e passar para uma nova etapa de crescimento, ” considerou.

O Zoneamento Socioeconômico fornece informações sociais, econômicas e ambientais. Com o planejamento, a meta é otimizar a exploração das terras e dar suporte para as chamadas políticas públicas, que atendem as comunidades e a população em geral. Na criação do Estado, o mapa mostrava Rondônia com apenas os municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim.

Neste mapeamento, a área urbana é composta por áreas ocupadas e as áreas territoriais para onde Rondônia ainda pode se desenvolver e ser ocupada. Na área rural, além da agropecuária, há setores reservados para manejo florestal, de produção sustentável, áreas de extrativismo, terras indígenas e para pesquisa e conservação ambiental.